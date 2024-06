Chuggington - Pas de repos pour Super Loco !

Madame le maire offre un jour de repos à Super-Loco et demande à Koko, Bruno et Wilson de l'aider à se détendre. Mais rien n'y fait, ni un lavage relaxant, ni un cours de relaxation avec Enzo, ni l'observation des oiseaux n'aide Super-Loco à profiter de son jour de repos. Il est toujours aux aguets et prêt à voler au secours des locos en détresse. Quand enfin, nos trois amis arrivent à le convaincre de faire une sieste, Vee l'appelle pour aider Zack et Grand Jack qui ont de gros problèmes sur le circuit super-sonique. Les jeunes locos décident alors d'y aller à sa place...