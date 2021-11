Chuggington - Réveille-toi, Koko !

Koko a été choisie par Madame le Maire pour qu'elle l'emmène le lendemain à la cérémonie officielle qui doit se tenir au port. Le soir venu, Koko est tellement excitée qu'elle n'arrive pas à s'endormir. Elle va faire des tours de circuit pour se fatiguer mais au réveil, c'est une catastrophe, elle est épuisée et n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Elle ne sait même plus où l'attend Madame le maire. Avec l'aide de Wilson et Bruno, elle va lutter contre le sommeil et accomplir sa mission.