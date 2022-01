Chuggington - Safari Park en folie

Mtambo s'est fait recouvrir de boue par les singes du parc et Wilson lui propose de le remplacer le temps qu'il aille à la station de lavage. Il a pour mission de donner à manger aux animaux. Mais comme il n'écoute pas les consignes de Mtambo, il se trompe et au lieu de donner les branches aux giraphes, il les donne aux singes. Ces derniers s'en servent pour ouvrir les enclos et tous les animaux s'échappent. Avec l'aide de Koko et de Bruno, il arrive de justesse à réparer ses bêtises... ou presque...