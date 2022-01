Chuggington - Thaïs se perd en route

Doc Docker confie à Thaïs des livraisons urgentes. Craignant de le décevoir, la jeune loco n'ose pas lui demander des indications pour arriver à destination. Elle se perd à plusieurs reprises et livre tout en retard. Quand elle reconnaît enfin qu'elle ne sait pas se repérer dans la ville, Koko et Wilson proposent de peindre les voies avec des couleurs différentes en fonction des lieux où elles mènent. Malheureusement, un peu plus tard, la pluie efface la peinture...