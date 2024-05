Chuggington - Un safari en ville

Koko, Bruno et Wilson veulent faire une surprise à Piper pour la remercier de tout ce qu'elle fait pour eux. Ils décident de l'emmener au Safari Park mais malheureusement les dernières pluies ont innondé les voies. Matambo leur conseille d'emmener Piper à la découverte des animaux qui se cachent à Chuggington. Après quels essais, hormis un petit écureuil et un oiseau, nos trois amis n'ont rien trouvé de bien amusant. Puis ils se souviennent du conseil de Matambo : être curieux... et ouvrir l'oeil.