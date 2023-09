Cinquante nuances plus sombres

Drame • Romance | 2017

Second volet du phénomène mondial, cinquante nuances de Grey... Alors que Christian Grey (Jamie Dornan) essaie de reconquérir Anastasia (Dakota Johnson), cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance : plus de règles, ni punitions. Mais des ombres surgissent du passe de Christian et hantent les deux amant qui viennent tout juste de se retrouver. Christian lutte contre ses pensées les plus intimes... Avec Kim Basinger. Chaque conte de fée a un côté sombre... Oubliez le passé et osez une nuance plus sombre