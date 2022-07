Clara Sheller - S01 E01 - A la recherche du Prince Charmant

A la recherche du Prince Charmant - Clara Sheller, jeune et jolie Parisienne de 30 ans, est journaliste à l’Hebdo, un journal féminin. Avec JP, son meilleur ami, elle partage un appartement et bien plus que ça : ses états d’âmes, ses coups de gueule et ses rires et pour tous deux une même volonté de trouver l’âme soeur. Clara et JP sont deux équilibristes sur le fil d’une vie : Clara tombe amoureuse, JP aussi ; parfois au même moment, parfois ensemble, et parfois… de la même personne. Le désordre des sentiments règne sur leurs vies amoureuses, modernes et mouvementées, mais Clara et JP restent habités d’une volonté vieille comme le monde : ne pas passer à coté de l’amour de leur vie !