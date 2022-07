Clara Sheller - S01 E02 - Intuition féminine

Intuition féminine - Un matin, je me suis réveillée avec l'intuition que ma vie allait enfin changer, que j'allais rencontrer ce quelqu'un que j'attendais et qui pour une fois compterait... En découvrant mon père qui m'attendait devant le journal, j'ai compris qu'on peut se faire arnaquer en beauté par son intuition... Comment se comporter quand votre père, qui ne s'est pas occupé de vous depuis quinze ans, décide de faire un come-back dans votre vie? Une fille bien en aurait profité pour régler son complexe d'Oedipe une fois pour toutes et tourner la page. Parce que j'ai l'art de tout faire de travers, j'ai choisi une autre solution : après avoir envoyé balader mon père, j'ai reporté mon Oedipe sur mon rédacteur en chef, qui venait justement de me confier la rédaction d'un numéro spécial courrier.