Clara Sheller - S01 E03 - Etat secret

Etat secret - Trouver le meilleur moment pour annoncer à son meilleur ami homo qu'on est enceinte de lui ça paraît a priori assez facile... Mais quand il ne vous voit même plus parce qu'il est collé 24 heures sur 24 à un petit parasite en bonnet dont il est fou amoureux, c'est déjà moins évident. Alors on se dit que l'annoncer à sa meilleure amie c'est mille fois moins délicat, vu qu'il y a quand même très peu de chances que le bébé soit d'elle... Mais quand elle vient d'apprendre qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant et qu'elle se tape une allergie carabinée à tout ce qui touche la grossesse, ça devient carrément impossible. Pour couronner le tout, il faut que ce soit juste à ce moment-là, celui où vous aimeriez ne plus jamais entendre parler de bébé, que la femme de votre frère accouche d'une petite fille dont vous êtes la marraine...