Clara Sheller - S01 E04 - En avoir un ... ou Pas

14 Juillet - De tous les grands choix qu'une fille doit parfois faire dans sa vie, garder un enfant ou pas devrait être le choix le plus difficile. Seulement voilà : il y a des moments où votre vie est dans un tel état de désordre général, que n'importe quel choix, même le plus petit, devient impossible... Penser vraiment qu'on serait des parents lamentables nous aurait peut-être aidé, JP et moi, à prendre une décision. Au lieu de quoi, plutôt que se poser les vraies questions, on se lançait en permanence dans des listes débiles de "pour ou contre"... L'avoir mis au courant de la situation m'a au moins soulagée de la moitié du problème. Je me suis sentie un peu plus légère. Je n'en savais toujours pas plus, mais je savais au moins que cet enfant, ce serait avec lui ou rien... Quand il a fallu prendre vraiment une décision à cause du temps, JP m'a avoué qu'il ne se sentait pas prêt. Il était déjà miné d'être officiellement le fils homo de ses parents, ce n'était pas le bon moment pour devenir à parent à son tour...