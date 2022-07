Clara Sheller - S01 E05 - Oublier Paris

Oublier Paris - Parfois, une fille se demande comment elle va supporter sa vie ordinaire quand le matin d'avant, elle avait encore dans son ventre un enfant, et que le matin d'après, il n'y est plus... Et même si c'est moi qui ai choisi de ne pas garder ce bébé, est-ce que ça pouvait m'empêcher de penser que c'était un peu une part de moi que je venais de perdre? Et qu'est-ce que ça ressent, un homme comme JP, quand c'est une part de lui qui n'était pas dans son ventre qu'il vient de perdre? Bizarrement, ça avait presque l'air encore plus difficile pour lui que pour moi. Si au départ j’ai fait de gros efforts pour essayer de le soutenir, il a commencé à m'échauffer sérieusement en se montrant de plus en plus horrible avec Antoine, mon mec BCBG. Je n'étais pas amoureuse de lui, juste assez accro. J'avais rarement rencontré de mec qui me calmait à ce point là.