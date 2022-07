Clara Sheller - S01 E06 - Un cadeau de la vie

Un cadeau de la vie - Je me suis réveillée un jour, consciente que ce n'était pas une journée comme les autres qui commençait, et pas seulement parce qu'on était dimanche. J'avais dormi et embrassé toute une nuit magique deux hommes : mon voisin et JP mon meilleur ami. Le réveil a été un peu brutal, et une fois Gilles parti, mon face-à-face avec JP a vite tourné au débrieffing musclé. Depuis cette folle nuit, Gilles ne nous a plus fait signe. Il ne nous restait plus beaucoup de solutions: il fallait l'oublier. Vous avez déjà essayé d'oublier quelqu'un qui vous a embrassée, dont vous êtes folle amoureuse, et devant qui vous passez tous les jours, vous?