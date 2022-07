Clara Sheller - S02 E01 - Petite musique du mensonge

Petite musique du mensonge - Clara et Gilles filent le grand amour. Ils vivent ensemble en toute liberté, toute légèreté : ils sont en lune de miel depuis 3 ans… Le bonheur de Clara est d’autant plus parfait que son meilleur ami vit dans l’appartement juste au-dessus. A 33 ans, Clara et JP sont inséparables ; ils partagent tout, les coups de blues et les fous rires. Mais le bonheur est un équilibre fragile. JP met les pieds dans le plat et pose à Clara la question qu’elle n’osait pas se poser à elle-même : comment un mec aussi parfait que Gilles peut-il rester avec une fille dingue comme elle ?