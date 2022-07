Clara Sheller - S02 E02 - Une autruche en décapotable

Une autruche en décapotable - Le petit mensonge de Clara fait boule de neige. La nouvelle de sa fausse grossesse se répand et bouleverse les relations de Clara avec tout le monde. Au boulot, Victoire est désormais aux petits soins. Elle lui avoue qu’elle l’avait mal jugée et qu’elle n’est pas aussi immature qu’elle l’avait cru. Quant à JP, il a beau être compréhensif, il est plus que critique sur l’attitude de Clara : ce mensonge, c’est encore une manière de fuir les responsabilités. En attendant que la vérité soit rétablie, JP prend soin de ne pas croiser Gilles. Et en effet, comme d’habitude, Clara remet la vérité à plus tard. Sauf que Gilles commence déjà à complètement réorganiser sa vie pour son futur enfant : il achète une voiture, il décide de travailler davantage pour une vie professionnelle plus stable, il veut présenter Clara à ses parents