Clara Sheller - S02 E03 - Une femme peut en cacher une autre

Une femme peut en cacher une autre - L’accident de voiture a fait éclater la vérité : Clara n’a pas pu perdre son enfant puisqu’elle n’a jamais été enceinte… Gilles se sent trahi. Clara ne sait pas si elle va pouvoir se faire pardonner et sauver leur relation. Une chose est sûre : le doute s’est immiscé dans leur couple. Clara en vient même à se poser des questions sur Gilles, qu’elle soupçonne de voir une autre fille. Et, autour d’elle, tout semble donner raison à sa jalousie : comment croire en la fidélité quand JP lui apprend qu’il sort en cachette avec Pascal, un garçon qui vient d’emménager dans l’immeuble… en couple ! Pareil avec Jeanne qui révèle à Clara que David voit une autre femme et que leur couple est à deux doigts d’exploser.