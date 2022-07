Clara Sheller - S02 E04 - Des chrysanthèmes pour Bernard

Des chrysanthèmes pour Bernard - Depuis qu’elle s’est battue en public avec Iris, Gilles et Clara font un break. Cette fois, Clara est allée trop loin. JP lui aussi traverse un moment douloureux : suite à une maladresse de Clara, Denis, le nouveau voisin, a appris que JP et Pascal, son copain, avaient une relation. Après une violente bagarre entre les trois hommes, JP va soigner ses blessures chez Gilles qui le réconforte. Clara finit pas convaincre Gilles de venir avec elle en week-end à la campagne. Et ça marche. Gilles et Clara, doucement, se retrouvent. Clara dit à Gilles qu’elle a réfléchi et qu’elle est sûre d’elle désormais : elle veut un enfant de lui.