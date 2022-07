Clara Sheller - S02 E06 - La porte de la tour bancale

La porte de la tour bancale - C’est le dernier jour de l’année. Clara et Gilles ne vivent plus ensemble, Clara et JP ne se voient plus. En attendant de trouver un nouvel appartement, Clara habite chez sa mère. Un malheur n’arrivant jamais seul, Clara apprend qu’elle va être licenciée. Autour d’elle, donc, tout s’écroule. Malgré tout, Clara garde son énergie : ce grand nettoyage par le vide, c’est l’occasion de prendre un nouveau départ. Cela dit, Clara ne désespère pas de retrouver Gilles. Elle sent qu’il y a toujours quelque chose entre eux. Tout n’est peut-être pas perdu.