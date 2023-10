Clarice - S01 E010 - Face à face

"Ruth est très inquiète car Catherine a disparu. Clarice lui apprend qu’elle avait retrouvé la mère de Buffalo Bill et projetait d’aller la voir. La ministre la charge de retrouver sa fille. Avec l’aide d’Ardelia, Clarice trouve une adresse et décide d’aller chercher Catherine elle-même. Catherine se rend chez Lila, la mère de Buffalo Bill, et la blesse accidentellement. Clarke et Esquivel travaillent avec Julia pour tenter de démêler les manigances de ses employeurs."