Clarice - S01 E011 - Le talon d'Achille

"Alors que des fragments de souvenirs sur son père lui reviennent difficilement, Clarice poursuit son investigation sur les 5 meurtres, selon un nouvel axe : le tueur est un artiste, qui construit une grande fresque et lance, par ses meurtres et leur mise en scène, des signaux faits pour être vus. Ce tueur pourrait être Joe Hudlin. Alors qu’elle retourne l’interroger, accompagnée par Esquivel et Tripathi, Clarice est convoquée par Nils Hagen, le patron des laboratoires Alastor et le père de Tyson. Nils Hagen, est un homme machiavélique et puissant, professant une haine avouée pour les femmes, et une admiration pour Zeus, dieu des dieux, et fils de Kronos ayant échappé à la dévoration par son père. Clarice change d’avis : c’est lui le monstre qui se cache derrière cette affaire. Mais pour la première fois, le monstre est très puissant socialement… Clarice tente de mettre Tyson de son côté mais celui-ci se sent soudain manipulé et coupe brutalement les ponts. Krendler met la ministre au courant de l’enquête. La vente d’Alastor est en train de se signer, et toutes les pièces à conviction vont disparaître. Mais c’était sans compter sur la témérité de Julia, la comptable courageuse, qui réussit à soutirer aux archives toutes les preuves nécessaires. Catherine, la fille de la ministre, se remet dans une institution psychiatrique. Nils Hagen se sert de cette information pour faire chanter la ministre : soit elle arrête l’enquête sur Alastor, soit il la brisera, ainsi que sa fille."