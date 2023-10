Clarice - S01 E013 - Libération à haut risque

"Ty enlève Clarice et la conduit au centre de recherches animales où son père retient des femmes prisonnières. Elles sont forcées à prendre des médicaments et à tomber enceintes pour lui donner un autre fils, mais tous les enfants qui naissent sont malformés et mort-nés. L’équipe de VICAP et Ardalia mettent tout en oeuvre pour la retrouver, et finissent par prendre d’assaut le centre au péril de leur vie. Krendler est grièvement blessé pendant l’opération, mais Clarice et les prisonnières sont libérées. Convaincu par Clarice, Ty abat son père avant de se suicider."