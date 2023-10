Clarice - S01 E04 - Tensions internes

L’agent Herman est chargé de mener une enquête sur l’assassinat du meurtrier présumé dans les locaux du FBI. Herman et Krendler se connaissent de longue date et ne s’apprécient pas. Herman propose sans succès une place à Clarice dans son unité. Ardelia est également chargée d’une partie de l’enquête, ce qui crée des tensions entre elle et son amie Clarice. Le Vicap tente de continuer sa propre enquête et se met à la recherche du médecin responsable des essais cliniques.