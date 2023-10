Clarice - S01 E05 - Suspendus à un fil

"Clarice est tombée aux mains de Marilyn Felker qui l’immobilise dans un lit de sa clinique à l’aide de perfusions paralysantes. Un mystérieux commanditaire ordonne à Marilyn de trouver ce que Clarice sait sur ce qu’avait appris la journaliste Rebecca Clark-Sherman au sujet des essais cliniques. Clarice ne divulgue rien et tente de faire craquer Marilyn psychologiquement. Mais elle tombe dans des hallucinations qui la remettent en présence de son père mort. Celui-ci finit par lui donner la solution pour s’échapper. Le FBI, qui sous l’impulsion d’Ardelia Mapp, s’était mis à sa recherche, arrive à temps pour la sauver et arrêter Marilyn Felker. Mais celle-ci préfère se suicider que de se rendre. Sa sœur jumelle Luanne, toujours paralysée et au lit, est passée près de la mort. Mais elle reste en vie grâce à un massage cardiaque réussi par Krendler."