Clarice - S01 E08 - L'alliance

"Une jeune femme s’est suicidée après avoir contacté la procureur générale Sage pour lui parler de Hudlin et de Big Pharma. Sage avait refusé de lui parler et ne veut plus entendre parler de Big Pharma. On découvre que le jeune femme, interne en médecine et issue de Yougoslavie (en guerre à l’époque), était enceinte d’un fœtus malformé au moment de son suicide. Esquivel et Clarice continuent à enquêter sur Hudlin avec l’aval de Clarke, qui ne comprend pas l’attitude fuyante de Krendler, qui a classé l’affaire des 3 meurtres. Hudlin exerce toujours un chantage sur Krendler en échange de lui garantir la garde ses enfants après le divorce. Finalement, convaincu par une preuve ADN, Krendler prend la décision de lutter contre lui, en sous-marin, avec Clarke, Esquivel et Clarice. Secret absolu exigé de tous les 4. Les découvertes et le travail d’Ardelia Mapp sur l’ADN sont saluées à la une du journal interne du FBI, l’Enquêteur. Son chef Herman lui demande de faire profil bas, mais crée une unité ADN qui sera confiée à deux hommes. Herman veut en tirer profit par une interview dans l’Enquêteur. Quand on demande à Ardelia de le briefer sur le sujet de l’ADN, la coupe est pleine pour elle, elle prend contact avec la Black Coalition."