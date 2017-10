Adrian et Alyzée in love... une photo du tournage dévoilée par Agustin Galiana

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Bonne nouvelle pour tous les fans du couple formé par Adrian et Alyzée dans la série Clem ! Les deux tourtereaux semblent plus amoureux que jamais dans un cliché du routnage posté par Agustin Galiana sur Instagram.

Agustin Galiana et Elodie Fontan sont en plein tournage de la huitième saison de Clem et leurs personnages semblent toujours aussi amoureux l'un de l'autre. Dans un cliché posté par l'acteur sur les réseaux sociaux, on peut les apercevoir dans leur intimité : dans une chambre aux lumières tamisées, la belle Elodie Fontan semble aguicher Adrian, qui affiche un sourire jusqu'aux oreilles. Une chose est sûre : les fans peuvent se réjouir, leur belle complicité sera donc de retour lors de la prochaine saison de la série. Pour rappel, Adrian et Alyzée se sont rencontrés lors de l'accouchement de Clem, à la maternité, une véritable évidence pour les deux personnages !

Outre le tournage de Clem, Agustin Galiana s'est récemment lancé dans une aventure pas comme les autres, celle de Danse avec les Stars ! Avec sa partenaire Candice Pascal, il tente le tout pour le tout à chaque prime et fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. En effet, sur le tube Despacito, le comédien au physique (très) avantageux, a émoustillé la la toile, complètement sous le charme...





🔥Adrian et Alyzée in love ❤️ A post shared by Agustin Galiana (@agustingaliana) on Oct 18, 2017 at 3:13am PDT

