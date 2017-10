Agustin Galiana, Lucie Lucas, Elodie Fontan... Ça bosse dur sur le tournage de Clem !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Agustin Galiana est sur tous les fronts. Acteur, chanteur et bientôt danseur, à 39 ans, le beau gosse est un touche-à-tout. Dans quelques jours, les téléspectateurs le verront sur la piste de Danse avec les stars. Un nouveau défi que l'acteur espagnol compte relever sans trop se poser de questions. Il faut dire qu'il a toujours rêvé d'être danseur... Alors, en attendant le jour J, le jeune homme s'entraîne tous les jours avec sa partenaire de danse, Candice Pascal. Entre deux répétitions, l’interprète d'Adrian, dans la série Clem, savoure ses retrouvailles avec les acteurs de la fiction, Lucie Lucas, Elodie Fontan et Kevin Elarbi. "CLEM est de retour", a-t-il écrit en légende de la photo. Le cliché a fait réagir les internautes, très nombreux à avoir commenté le cliché retrouvailles des acteurs phares de la série.

Clem, une saison 8 imminente...

Après le triomphe de la saison 7, Clem et sa famille reviennent pour une saison 8 inédite. La dernière saison s'est conclue sur le mariage d'Alyzée et Adrian, le temps de la remise en cause a sonné. Tandis que chacun profite d'un bonheur mérité, le moment est venu pour Caro, Clem et sa famille de prendre des risques. Clémentine, qui s'est mise en couple avec Stéphane son médecin, a connu des débuts difficiles et s'apprête à prendre sa vie en main. Remise de son précédent burn-out, Caro décide d'accompagner son fils Adrian dans la recherche de ses origines. Il va donc remonter jusqu'à son amour de jeunesse. Mais à force de déterrer le passé, c'est son couple qu'il risquerait d'oublier...

En attendant le retour de Clem, suivez Agustin Galiana en répétition avec sa danseuse