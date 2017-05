Agustin Galiana pose avec une star américaine très connue !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

N'est pas star qui veut. Depuis qu'il a fait irruption en saison 6 de Clem, Agustin Galiana est partout. Déjà très connue dans son pays natal, l'Espagne, le beau gosse s'est fait une place de choix en France. Installé à Paris depuis de longs mois, l'acteur jouit d'une vie de strass et de paillettes qu'il semble apprécier. Récemment, le demi-frère de Clem était convié à une grande soirée au profit de la Pamela Anderson Foundation au restaurant Leroys Paris. Invitée d'honneur de cette soirée cinq étoiles, l'actrice Pamela Anderson en personne. Rendue célèbre dans la série des années 90, Alerte à Malibu, la jeune femme est porte-parole de cette fondation au service de la cause animale et environnementale.

Invité à dîner à sa table, Agustin Galiana ne pouvait pas repartir de cette soirée sans une photo avec Pamela Anderson. "Souvenir de la soirée au profite de la Pamela Anderson Fondation @pamelaanderson au magnifique restau @leroysparis . Merci @thierry_martino pour le chaleureux l'accueil", a-t-il écrit pas plus tard qu'hier soir sur son compte Instagram. Liké plus de 5000 fois, le cliché a suscité une vague de réactions sans précédents. "Wouaaaaah vous êtes beaux tous les deux, des bisous", "super canons tous les deux, quelle belle photo, et belle rencontre", "je pense que tu vas te souvenir longtemps de ta rencontre avec Pamela, tu as de la chance", "vous êtes magnifiques tous les deux, tu es une vraie star maintenant Agustin", ont-ils écrit.





Agustin Galiana, en route pour la saison 8 de Clem !

La saison 7 de Clem s'est terminée sur une note heureuse pour Adrian, le personnage joué par Agustin Galiana. Après avoir donné naissance à Pablo, le couple s'est marié à la mairie devant Clem et toute sa famille, réunie pour l'occasion. Mais, la fugue de Salomé va fragiliser toutes ces réjouissances... La saison 8 s'annonce donc mouvementée pour Clémentine et Caro. Comment appréhenderont-elles la nouvelle ? La réponse dans quelques mois sur TF1.