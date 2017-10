Agustín Galiana surpris par Candice Pascal sur le tournage de Clem !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Acteur, chanteur et maintenant danseur amateur, Agustín Galiana est sur tous les fronts. A 39 ans, l’espagnol fera ses premiers pas sur le parquet de Danse avec les Stars dans quelques jours mais c’est également sur le tournage de la saison 8 de Clem qu’il se montre très actif en reprenant son rôle d’Adrian. D’ailleurs, c’est entre deux répétitions qu’Agustín a rencontré pour la première fois sa partenaire de danse. En effet, Candice Pascal, l’une des danseuses historiques du programme, s’est amusée à le surprendre avec la complicité de l’actrice Victoria Abril. "C’est cool, je suis très content que ce soit toi," s’est alors réjoui Agustín, déjà très à l’aise avec sa nouvelle coach.

Qui est Agustin Galiana ?



En Espagne, l’acteur s’est fait connaître grâce à une apparition dans la série très populaire Un, dos, tres. Sa carrière en France débute lorsqu’il obtient un rôle dans Rose et Noir de Gérard Jugnot. En 2013, il intègre la série Clem et obtient un rôle récurrent pour le plus grand bonheur des fans. Aujourd’hui, Agustín Galiana a une rentrée bien chargée puisqu’il va devoir jongler entre l’emploi du temps du tournage de Clem et les entraînements intensifs de DALS, qui sera lancée à l’antenne le samedi 14 octobre prochain.

Découvrez tout de suite Agustín Galiana rencontrer sa partenaire de danse, Candice Pascal sur le tournage de Clem dans la vidéo ci-dessous !