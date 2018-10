Agustin Galiana, un nouveau rôle fort pour le comédien dans "Ils ont échangé mon enfant"

Par M.M | Ecrit pour TF1 |

Agustin Galiana est de retour sur le petit écran avec un nouveau projet. Le comédien phare de la série télévisée "Clem" donne la réplique à Julie de Bona et Sonia Rolland dans "Ils ont échangé mon enfant", une fiction inédite à retrouver le 15 octobre prochain sur TF1.

Agustin Galiana comme vous ne l'avez jamais vu. Le comédien emblématique de la série télévisée Clem est au générique de la nouvelle fiction Ils ont échangé mon enfant inspirée de faits réels, basée sur l'histoire poignante de Sophie Serrano, une mère célibataire qui apprend que sa fille aînée, Manon, a été échangée neuf ans plus tôt avec un autre bébé à la clinique. Tout au long du téléfilm, cette maman au destin brisé doit à la fois protéger Manon mais aussi retrouver la trace de sa fille biologique prénommée Mathilde.

Une histoire touchante portée par Julie de Bona dans le rôle de l'héroïne, vue notamment dans Le Secret d'Élise, Le Tueur du Lac ou encore Coup de foudre à Noël. La comédienne est ravie de pouvoir incarner cette femme à la fois forte, vulnérable et accablée par les événements : "Je devais lui rendre hommage, être à la hauteur de ce qu’elle avait vécu, a-t-elle confié à TF1 Pro. Quand je l’ai rencontrée, je me suis tout de suite excusée en lui expliquant que j’allais faire une interprétation et que je m’éloignerais certainement un peu de sa vérité."



Julie de Bona et Agustin Galiana (Hugo) sont entourés de Sonia Rolland (Corinne Payet), Stephan Guérin-Tillié (Jean-Marc Payet), Charline Balu-Emane (Manon) et Maïa Quesemand dans le rôle de Mathilde. Cette nouvelle création signée TF1 sera diffusée le lundi 15 octobre prochain à 21 heures.

En attendant, retrouvez Agustin Galiana dans Clem !