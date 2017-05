Bonne nouvelle, Léa Lopez rejoint Instagram !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Alors que les acteurs de Clem s'apprêtent à gagner le chemin des tournages dans quelques semaines, une autre nouvelle de taille va ravir les aficionados de la série de Joyce Buñuel. Il y a six jours, Léa Lopez a annoncé qu'elle rejoignait Instagram. Fou de joie à l'idée de voir sa demi-sœur à l'écran, rejoindre ledit réseau social, Agustin Galiana n'a pas résisté à l'envie de partager la nouvelle sur son compte personnel. "Ma petite Lea d'amour enfin à un compte officiel . C'est @lea_lop_ez. Elle sera ravi de vous accueillir. Bisous ma princesse #clem #clem7 #serie #tf1 #lealopez #agustingaliana", a-t-il écrit en-dessous d'un cliché des deux amis à la vie comme dans la série.

En seulement six jours, Lea Lopez a déjà récolté 10 000 d'abonnés. Un jolie chiffre pour l'actrice qui incarne Salomé dans Clem depuis maintenant deux saisons. Sur son compte Instagram, l'actrice a déjà posté quatre clichés. Le premier est une courte vidéo qui introduit la jeune femme dans un café. Une façon pour elle de se présenter pour celles et ceux qui ne la connaîtrait pas encore. "Coucou tout le monde, me voici me voilà sur mon compte officiel !", a-t-elle écrit assez sobrement. La seconde est une image en compagnie de l'acteur Agustin Galiana, alias Adrian dans Clem. L'alchimie entre les deux acteurs n'est donc plus discutable... Le troisième cliché, plus sombre est issu d'une séance photo réalisée par Lisa Lesourd. La quatrième et dernière image est tirée du film la Dreamteam, dans lequel elle donne la réplique à Medi Sadoun, Chantal Lauby et Gérard Depardieu.

N'attendez plus, allez vous abonner au compte Instagram de Léa Lopez pour suivre son actualité !





Des anges #clem #prayforus Une publication partagée par Léa Lopez (@lea_lop_ez) le 27 Avril 2017 à 9h26 PDT





Coucou tout le monde, me voici me voilà sur mon compte officiel ! Une publication partagée par Léa Lopez (@lea_lop_ez) le 25 Avril 2017 à 10h10 PDT





Shoot by @lisa_lesourd ✨ Une publication partagée par Léa Lopez (@lea_lop_ez) le 28 Avril 2017 à 5h56 PDT