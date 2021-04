Ça risque de chauffer dans le final de Clem !

Ce soir il faudra dire au revoir à Clem et toute la petite famille après une saison 6 particulièrement éprouvante. Heureusement, le final promet beaucoup de tendresse !

L’Amour c’est comme une cigarette selon Sylvie Vartan, mais chez Clem, cela ressemble davantage à un potager. Dans le final de la saison 6, « Une femme de trop », diffusé ce soir sur TF1, les esprits vont s’échauffer et les cœurs se réchauffer, surtout pour notre héroïne.







Clem et Jérôme : la main verte et la vie en rose ?

Pour Clem et Jérôme, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les tourtereaux prennent la clé des champs et vont profiter de cette intimité pour se retrouver.







Dimitri enfin amoureux ?

Pour Dimitri (Rayane Bensetti) aussi ce final va provoquer des émotions fortes. Le jeune homme fait une nouvelle rencontre et celle-ci ne va pas le laisser indifférent.







Caro, Xavier… et Nathalie !

Du côté de Caro et Xavier, l’ambiance va être plus électrique. Nathalie, la mère de Dimitri et Anouchka, fait son grand retour avec une idée en tête : reconquérir son homme. Caro ne compte pas se laisser faire…





Le bonheur d’Adrian et Alyzée ?

À la fin de l’épisode 5, on avait laissé le couple Adrian et Alyzée sur une bonne nouvelle : l’arrivée prochaine d’un bébé alors que le futur père se remettait doucement de sa maladie. Cette fois-ci aucune ombre ne devrait venir ternir leur bonheur, mais on n’est jamais à l’abri d’une surprise dans Clem !





Rendez-vous ce soir à 20h50 pour le dénouement.