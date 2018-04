CLEM : Alyzée et Adrian, un deuxième bébé en route ? (VIDEO)

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Avant de se dire « oui » devant le Maire, Adrian avait été très clair avec Alyzée : il souhaite fonder une famille, une grande famille, afin de ne jamais avoir à vivre seul et reproduire le schéma de son père, qui l’a abandonné à la naissance. Réticente au départ, la jolie blonde a fait des concessions par amour pour son homme. Elle tombe enceinte à quelques semaines d’intervalles du mariage et accouche d’un petit Pablo quelques mois plus tard. Un heureux événement pour le « fils caché » de Caro qui ne pouvait pas rêver mieux. Désireux de fonder sa propre famille nombreuse, il souhaite l’agrandir et fait part de ses projets de devenir père une seconde fois à sa femme, qui ne semble pas intéressée à l’idée de biberonner à nouveau.

C’est alors qu’apparaît Camilia. Fille de bonne famille, étudiante brillante, la jeune femme cache un secret bien enfoui : un bébé qu’elle n’a jamais désiré. Elle ne souhaite qu’une seule chose s’en débarrasser afin que sa famille n’ait pas honte d’elle. Face à sa détresse, Adrian accepte de prendre le bébé l’affaire de quelques jours, du temps que Camille se retourne et puisse trouver une décision. Mais, pour l’adolescente en classe prépa, c’en est trop. Elle décide d’abonner son rôle de mère et ne veut plus entendre parler de cet enfant. Adrian décide alors de prendre en charge le bébé, le temps que lui et Alyzée trouvent une solution. Avocate brillante, la jeune femme sait ce qu’ils encourent s’ils ne se rendent pas à la police.

En attendant de trouver une solution, le couple s’habitue à ce nouveau-né et l’élève comme un membre de la famille. Seulement voilà, le temps passe et Camilia appelle Adrian : sa décision est prise, elle va assumer ce bébé et l’élever, malgré les réticences de sa maman, qui a toujours du mal à accepter que sa fille puisse être mère si jeune. Et si le départ de Céleste donnait des envies de pouponner à nouveau pour le couple ?

Clem revient ce soir à 21h00 sur TF1 !