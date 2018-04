CLEM : Quel avenir pour le couple Caroline-Xavier ? (VIDEO)

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La saison 7 de Clem débutait par l’union de Caroline et Xavier. Après plusieurs années de vie à deux, les deux tourtereaux de Cheynouville s’étaient dits « oui » pour le meilleur et pour le pire. Il faut dire que ce couple a connu bien des tumultes. Si Xavier semblait débarrassé de Nathalie, son ex-femme, cette dernière est revenue dans sa vie plus tôt que prévu afin de semer la pagaille dans le nouveau couple de ce dernier. Non seulement, elle ne voulait pas signer les papiers du divorce, mais elle était déterminée à le récupérer quitte à repousser son départ pour Toronto.



Ajouté à cela, la dépression de Caroline lors de la saison 7 qui a une fois de plus, fragilisé le couple. Souvenez-vous, la maman de Clem, Salomé et Adrian a ouvert son restaurant « Claro que Si ». Une activité qui demande beaucoup de travail. Débordée, surmenée, la belle espagnole perd pied et s'effondre littéralement. Après avoir manqué de respect à son banquier, allant même jusqu'à l'insulter, Caro n'est plus que l'ombre d'elle-même. Cernée, à bout de souffle et sans énergie, elle peut compter sur son mari et sa famille pour se relever. Malheureusement, un nouveau personnage vient une fois encore mettre à mal l’équilibre retrouvée de Caroline.

Voyant que son fils, Adrian, souffre du manque de son père, Caro décide de faire des pieds et des mains pour le retrouver. Il n’aura pas fallu longtemps pour que la femme de Xavier mette la main sur Antonio. Au départ réticente à l’idée de revoir celui qu’elle a aimée pendant de nombreuses années, elle finit par l’approcher par amour pour son fils. En se rapprochant de son ex, Caroline est chamboulée. Afin de contribuer au bonheur de fils, elle décide même d’inviter Antonio à Noël. Rapidement, Xavier comprend que les intentions d’Antonio ne sont pas les bonnes et il a raison. Le bel espagnol joue de ses charmes et parvient à embrasser Caroline. Chamboulée, la maman de Clem et Salomé se confie à Inès et lui avoue qu’elle a remis le couvert avec Antonio. Xavier entend tout et quitte la maison...

Comment le couple va-t-il traverser cette nouvelle crise ? Xavier pardonnera-t-il à Caroline ?

Clem revient lundi à 21h00 sur TF1 !