Clem : découvrez les premières minutes de l'épisode de ce lundi 21 mars

Rendez-vous tous les lundis sur TF1 et MYTF1 pour suivre Clem. La sixième saison de votre série se poursuit et ce soir la jeune Salomé, qui se sent délaissée par sa famille, sera au centre de cet épisode. La jeune femme voue une obsession pour son professeur de français.

La sixième saison de Clem se poursuit ce soir sur TF1. Si vous avez manqué le premier épisode, on a ainsi pu retrouver la jeune Salomé, amoureuse de Simon, son professeur principal. Bien qu’insensible au premier abord, ce dernier va progressivement tomber sous le charme de son élève. De son côté, Clem rêve de retravailler, alors que Jérôme, lui est épuisé par les nuits d'Emma et le rythme de son travail.

Les risques du métier Pour ce nouvel épisode, le professeur de français de Salomé lui donne rendez-vous dans un café pour lui demander d'arrêter de lui envoyer des messages. Mais la jeune fille, déçue, se plonge dans le déni, convaincue qu'il cherche à la séduire. Caro va tenter de son coté de mener une enquête et d’en savoir plus sur le professeur. Pendant ce temps, Clem va en profiter pour revoir sa mère en cachette, Jérôme étant toujours en colère contre cette dernière depuis le jour de l'accouchement. Le soir même, Caro va dîner en tête-à-tête avec Adrian.

Ce nouvel épisode est à suivre dès ce lundi soir à 20h55 sur TF1.



