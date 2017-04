Clem : Elodie Fontan à New York !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

En vacances actuellement à New York, Elodie Fontan qui joue le rôle d’Alyzée dans la série Clem, a tenu à partager avec ses fans ses instants newyorkais! Et à en croire ses différents hashtags sur son compte Instagram, la jeune semble profiter au maximum : #piquenique #soleil #journeeautop#newyork ou encore #newyork #vuedeouf#empirestatebuilding ! De quoi bien se ressourcer avant de reprendre les plateaux de tournage pour la saison 8 de Clem !

En attendant de revoir la jolie blonde sur vos écrans, Elodie Fontan est actuellement à l’affiche du film Alibi.com de Philippe Lacheau. Sorti en février dernier, le film a réalisé près de 4 millions d’entrées ! Ce n’est pas le premier succès de la comédienne… Le public a pu la retrouver dans Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu, où elle interprète Laure, la cadette de la famille Verneuil, qui épouse un acteur noir au grand dam de ses parents, le film a réalisé plus de 12 millions d’entrées ! Elle a également joué dans le film Babysitting 2 de Philippe Lacheau.





Un couple à la française !

Il faut dire qu’entre le réalisateur et la comédienne c’est une histoire qui roule puisqu'ils sont aussi en couple dans la vie ! S’ils sont plutôt discrets, les tourtereaux ne se cachent pas pour autant. Depuis leur coup de foudre sur le tournage de Babysitting 2, Elodie Fontan et Philippe Lacheau ne se lâchent plus. Tapis rouges, galas ou encore soirées… Les amoureux vivent d’amour et de cinéma depuis plus de deux ans.







Venez découvrir les mésaventures de mon pauvre chien Lookie dans Alibi.com ! 🐶😮😏🤣 @alibilefilm #lookie #poissard #tropMignon #ilvaTresBienEvidemment Une publication partagée par Fontan Elodie Officiel (@elodie_fontan) le 25 Févr. 2017 à 15h25 PST