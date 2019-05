Clem - Elodie Fontan fait ses adieux à la série après "9 ans à incarner ce joli personnage d'Alyzée"

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Dans la saison 9 inédite de Clem, à découvrir chaque lundi 21h sur TF1, Clémentine Boissier se réveille de six années de coma. Victime d'un violent accident de voiture qui a coûté la vie à sa maman, Caroline (Victoria Abril), Clem découvre qu'une vie s'est écoulée depuis ses derniers souvenirs. Son fils Valentin est devenu un adolescent à problèmes et Emma se souvient à peine d'elle. Côté vie amoureuse, Baptiste ne l'a pas attendue et a même retrouvé l'amour dans les bras de ... Alyzée ! Entre la meilleure amie de Clem et Adrian, la distance s'est installée ces dernières années. Rien ne semble pouvoir recoller les morceaux entre les jeunes parents de Pablo... Dans l'épisode d'hier, Alizée fait ses valises direction la Bretagne où elle a demandé sa mutation. Elle dit au revoir à Clem, Baptiste, Adrian et à tous ceux qui restent mais part avec Pablo dont elle a obtenu la garde.

"Les amis, ce soir c’était mon dernier épisode dans la série Clem"

Sur Instagram, l'interprète d'Alyzée a tenu elle aussi à faire ses adieux. "J’ai passé 9 ans à incarner ce joli personnage d’Alyzée, j’ai adoré jouer dans cette série, tant de fous rires, des saisons très émouvantes, ça a été un bonheur, mais je pense qu’il est temps pour moi de voyager à travers de nouveaux personnages, pour aussi vous préserver et ne pas vous lasser," peut-on lire en légende de plusieurs photos souvenirs. "Je remercie toute la belle famille de Clem, tous mes supers copains avec qui c’était si chouette de tourner, merci ma belle @lucie_lucas_comedienne (t’es exceptionnelle) mon @kevinelarbi(tu m’as tellement manqué cette année !) @agustingaliana (avec qui j’ai joué mes plus belles scènes) Carole Richet, Jean Dell, Vinnie et tous les autres ..."

"Mon plus bel amour"

Ses partenaires à l'écran ont eux aussi, tenu à lui adresser un joli message. "Pleins de bisous ma Elodie," a écrit Caroline Richert (Marie-France). "Tu es mon plus bel amour à l'écran... Pour toujours. Ça a été un vrai plaisir Elodie ! On t'aime," a posté Agustin Galiana (Adrian). "Les meilleures années colloc du monde," a tenu à se souvenir Kevin Elarbi (Hicham).