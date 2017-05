Clem : Lucie Lucas et Kevin Elabi, un "binôme de convictions"

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Amis à la vie comme à l'écran, Lucie Lucas et Kevin Elarbi partagent sur les réseaux sociaux un cliché qui sent bon les retrouvailles.

L'amitié entre Lucie Lucas et Kevin Elarbi ne date pas d'hier. Rencontrés sur le tournage de la série Clem en 2010, les deux acteurs ont, au fur et à mesure des années, tissé une amitié infaillible. D'ailleurs, dans la série, les deux acteurs sont meilleurs amis. Pas étonnant qu'en dehors des tournages, les artistes se côtoient. Partageant tous les deux une passion dévorante pour le septième art, les comédiens se retrouvent régulièrement pour assister à des avant-premières et autres projections de films. Une occasion rêvée d'échanger sur leur coup de cœur, mais aussi de retrouver leur complicité d’antan qui n’a pas vieilli avec les années.

Hier, Kevin Elarbi a posté sur son compte Instagram, un cliché en compagnie de Lucie Lucas. "Merci pour ce plateau et ces quelques denrées. Vous êtes bien avenante chère princesse dragay Cc @lucie_lucas_comedienne #BinomeDeConvictions", écrit le jeune homme sous le cliché. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'expriment sur ces retrouvailles. "Ça fait trop plaisir de vous revoir ensemble hors de Clem. Lucie nous a vraiment manqué. Elle se fait discrète...", "Vous êtes magnifiques. Deux beautés ensembles sur la photo elle ne peut qu'être belle. Gros bisous @kevinelarbi @lucie_lucas_comedienne je t'adore tu es magnifique", "vous êtes trop beaux, votre amitié est impérissable", écrivent-ils depuis hier soir. Récemment, les deux amis se sont retrouvés avec Agustin Galiana au Théâtre du Renard à Paris à l'occasion du lancement des parfums Caron "Pour un homme vous feriez quoi". Il n'y a pas à dire, entre les acteurs de la série Clem, c'est une grande histoire d'amitié.





