Clem - L'ultime saison 8 avec Victoria Abril à revoir en exclusivité sur MYTF1 Premium

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Episode 1 - Nouveau départ

La vie reprend pour Clem et sa famille, tout baigne dans le bonheur parfait. Même Icham se décide enfin à présenter quelqu'un à ses amis. Mais soudain tout bascule pour Clem et Alyzée quand elles rentrent de leur soirée entre amis.

Episode 2 - Tout pour ma fille

C'est enfin la rentrée, marquée par le retour d'Anouchka. Celle-ci est partagée entre sa mère qui vit à Montréal, et qui est enceinte de son petit frère à naître tout prochainement, et son père qui vit en France avec Caro; elle va devoir faire un choix difficile. Caro est sur un nouveau projet pour son restaurant. Quant à Xavier, le voilà face à une nouvelle épreuve difficile concernant sa fille qu’il adore et sa femme Caro. Clem se voit obligée de mentir à son nouvel employeur au sujet de ses enfants pour avoir le job de ses rêves. Elle va alors vivre une situation compliquée entre ses enfants, son nouveau travail et sa nouvelle patronne stricte et exigeante. Pourra-t-elle tenir ce rythme audacieux et concilier vie de famille et vie professionnelle ?

Episode 3 - Où est ton père ?

Clem est convoquée par la directrice de l’école : Vava accumule les insolences. En réalité, le petit garçon se pose des questions sur Julien, son père biologique. D’abord dans le déni, Clem va devoir commencer un long travail de communication avec son fils tant pour lui que pour elle, afin de renouer avec ce pan de son passé qu’elle avait enfoui au fond d’elle-même jusqu’ici. Elle va y arriver grâce à Marie-France (la mère de Julien), Michel (le père de Julien) et bien sûr Caro. Le mal-être de Vava a un écho inattendu sur Adrian qui se rend compte lui aussi qu’il aurait aimé connaître son vrai père mais il craint de faire de la peine à Caro. Il n’a d’ailleurs pas tort car cette dernière est d’abord réticente à l’idée de partir à la recherche de son premier amour : Antonio… !

Episode 4 - Paso doble

Caro a retrouvé Antonio et lui a avoué qu’ils ont eu un fils, Adrian. Alors qu’elle organise une rencontre entre le père et son fils, elle tente d’ignorer ses sentiments (re)naissants à l'égard de cet homme qui fut son premier grand amour… Mais les choses se compliquent quand Adrian tente de la convaincre d’inviter Antonio au réveillon de Noël. Autant dire que cela lui fait peur et que l'idée déplaît très fortement à Xavier… Clem, libérée de toute culpabilité sur la mort de Julien, décide d’envisager des aventures d’un soir sur les conseils d’Alyzée. C’est ainsi qu’elle rencontre Léo à l’occasion d’une soirée célibataire organisée par le restaurant de sa mère "Claro que Si". Mais dès le lendemain, le jeune homme s’avère plus collant que prévu… Elle parvient à s'en débarrasser grâce à Baptiste, son séduisant collègue de travail. Clem a compris une chose importante : en matière de relation amoureuse, elle doit prendre son temps…

Episode 5 - Révolution

Rien ne va plus entre Caro et Xavier, jaloux d’Antonio. Adrian qui ignore tout, pousse son père à venir habiter à Cheynouville. Ce qui aggrave encore plus la situation. Salomé, elle, part en lutte contre un projet immobilier qui menace de détruire le petit centre de Cheynouville. Elle emmène avec elle tous ses proches, dont Caro et Xavier qui voient là une occasion de se rapprocher. Cela suffira-t-il ? Un manque très important va pousser Xavier à prendre une décision rapide et plutôt brutale pour son avenir avec Caro ... Salomé va être bouleversée par une nouvelle.





Episode 6 - Question de choix

Salomé est bouleversée par la nouvelle qu'elle vient d'apprendre, une décision importante attend la jeune fille. Heureusement, cette dernière est soutenue et accompagnée par son entourage. Antonio voit en l'absence de Xavier une occasion de reconquérir Caro. Après une soirée réussie, il va même tenter le tout pour le tout. Caro saura-t-elle résister ? Clem aussi se confronte à la tentation : bien qu'elle sache que Baptiste est un homme à éviter, elle ne peut nier une réelle attirance ... réciproque. Enfin, pour Marie-France, c'est le début d'une nouvelle aventure professionnelle.





Episode 7 - L'art d'être papa





Michel est réintégré, ce qui n'est pas au goût de certains parents d'élèves. Sa mise à pied et sa réintégration vont lui faire prendre conscience d'une grande décision pour son futur professionnel. Cette réintégration est un moment dur pour Adrian qui redevient professeur d'espagnol. Ses ambitions sont mises à mal en même temps que ses rêves de famille reculent. Pourquoi Alyzée refuse-t-elle d'avoir un autre enfant ? L'apparition d'un personnage de son entourage proche apportera peut-être des réponses pour la jeune femme. Côté Muñoz, Jean-Paul, le père de Clem et Salomé, est revenu ! et sa cohabitation avec sa fille est pour le moins orageuse. Son retour va grandement aider Michel dans sa décision. Quant à Marie-France, elle se rend compte que son travail est une aubaine pour elle.





Episode 8 - Secrets de famille





Salomé et Jean Paul s'entendent enfin ! Il parvient même à trouver à sa fille un stage auprès de Marie-France. Celle-ci prendra cet emploi bien plus à coeur que ne l'aurait souhaité Marie-France ... Le bonheur semble revenu dans la tribu ... Jusqu'à ce qu'Adrian et Alyzée arrivent avec un bébé. C'est la stupeur : qui est ce bébé ? d'où vient-il ? Quel risque viennent de prendre les deux amoureux ? Ce moment difficile à traverser sera surmonté avec beaucoup de courage par le jeune couple. Et puis la famille va également être mise à mal avec Inès et ses problèmes de santé ...





Episode 9 - S'il suffisait qu'on s'aime









Episode 10 - Avec ou sans toi !