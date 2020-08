Clem : la saison 10 redémarre le 14 septembre à 21H05

Pour sa dixième saison, la série CLEM revient avec de nouvelles aventures inattendues pour toute la famille.

Une réveil douloureux

Souvenez-vous. La saison dernière avait été une saison charnière pour Clem. Après 6 années de coma, elle se réveillait et tout avait changé autour d'elle. Tout d'abord, elle apprenait le décès de sa maman suite à l'accident qui avait bien failli lui coûter 6 ans plus tôt. Val était devenu un ado et Emma sa fille ne la reconnaissait pas. Grâce à leur esprit de cœur, Clem et les siens avaient réussi à retrouver une certaine stabilité. Certes Val était encore fragile (il purge encore sa peine) mais l'horizon de Clem semblait s'être apaisé... Jusqu'aux toutes dernières secondes de la saison 09 où tout basculait à nouveau.

Le calme avant la tempête

La saison 10 redémarre alors que Clem ne se doute de rien. Notre héroïne pense même avoir trouvé un nouveau équilibre avec son nouveau job, dans une fabrique de vêtements pas cher et son histoire d'amour avec Fred, le kiné qui le kiné qui a veillé sur elle pendant sa longue rééducation, mais le calme sera de courte durée.

Sa fille Emma souffre d'un mal curieux, une maladie de peau qui la ronge au quotidien. Val délaisse Izia et se tourne vers une jeune femme plus âgée que lui et pleine de convictions. Il découvrira avec elle l'engagement. Quant à Adrian, il va devoir faire des choix auxquels il n’était pas préparé. Sans oublier que le responsable de l’accident de voiture qui a tué Caro et plongé Clem dans le coma pendant si longtemps est toujours dans la nature et pourrait bien encore nous surprendre…

Vous l'aurez compris, la tribu de Clem va devoir face faire à de nouvelles turbulences mais c'est ensemble qu'ils y feront face.

Rendez-vous pour la nouvelle saison de Clem, le 14 septembre à partir de 21H05 sur TF1