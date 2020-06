Clem. Léa Lopez : "Salomé va faire des pieds et des mains pour rejoindre Ben"

Alors que Salomé (Léa Lopez) et Ben (Sam Ourabah) vivent une belle histoire d'amour, le jeune homme décide de partir en Bolivie avec Dimitri. Les deux comédiens nous en disent plus sur eux et leurs personnages.

Entre Ben et Salomé, ça devient de plus en plus sérieux. Vous vous y attendiez ?

Sam Ourabah. Pas vraiment puisque nous lisons les épisodes au fur et à mesure. Au départ, je ne savais pas top quoi penser de Ben. Je ne savais pas s’il était honnête. Je pense que ça a ajouté une certaine spontanéité à mon jeu. C’est vrai, au début d’une histoire d’amour, on ne sait pas vraiment où ça nous mène… Finalement, je me suis rendu compte qu’il était droit dans ses bottes.

Les téléspectateurs étaient impatients que Salomé vive une vraie histoire d’amour. Et vous, Léa ?

Léa Lopez. Moi aussi ! Je pense que c’était important. Jusqu’à maintenant, elle ne vivait que des amourettes d’adolescente. Je suis contente de cette évolution.

Dans le dernier épisode, Ben décide de partir en Bolivie. Comment Salomé va-t-elle réagir ?

Léa Lopez. Vous savez, Salomé est têtue. Elle obtient tout ce qu’elle veut. Elle voulait sortir avec un prof, elle l’a fait. Elle va passer son Bac et faire des pieds et des mains pour le rejoindre…

Comment aimeriez-vous que vos personnages évoluent ?

Sam Ourabah. J’adorerais que Ben et Salomé se retrouvent en Bolivie. Et puis qu’ils décident finalement de revenir en France.

Léa Lopez. Salomé est en pleine émancipation. Je trouve ça super intéressant. J’aimerais qu’elle sorte de cette image de petite fille parfaite. Je souhaiterais qu’elle soit encore plus affirmée dans ses choix, qu’elle défende des causes qui lui tiennent à cœur.

Salomé est la petite sœur de Dimitri. Sam, de votre côté, votre personnage part en Bolivie avec lui. Quel lien entretenez-vous avec Rayane Bensetti ?

Léa Lopez. On est très complices. On rigole beaucoup ensemble. On se taquine, on s’entraide. C’est vraiment top.

Sam Ourabah. Rayane est super drôle. Il est fidèle à lui-même. Il est le même dans la vie et à l'écran.

Sam, votre personnage est un grand voyageur. Etes-vous dans le même état d’esprit ?

Sam Ourabah. J’ai beaucoup voyagé. Je suis allé en Australie, à Hong Kong, au Canada. J’ai visité des pays fantastiques. J’ai même eu la chance de vivre aux Etats-Unis et de gouter à l’American Dream. Les américains sont très cool, ce sont des gens ouverts.

Et vous Léa, seriez-vous prête à tout quitter sur un coup de tête ?

Léa Lopez. Pour mes études j’aimerais bien partir à Londres ou à New York. Après, je pense que ça serait un voyage planifié car j’aimerais vraiment bâtir une carrière en France.

Léa, vous avez 17 ans. N’est-ce pas trop difficile de jongler entre votre vie de comédienne et d’étudiante ?

Léa Lopez. Je suis dans un lycée avec des horaires aménagés. Les après-midi sont consacrés à des activités. Une chose est sûre, je suis plutôt du genre à me plonger à fond dans ce que je fais. Lorsque je suis en tournage, je rattrape mes cours les week end. Le rythme est intense, mais j’aime ça. Ce challenge, je l’ai choisi. Après le Bac, j’aimerais faire une école de théâtre. J’adore également le chant et la danse. J’aimerais trouver une certaine complémentarité entre ces trois disciplines.

Léa, on vous sent très mature pour votre âge…

Léa Lopez. Mon premier tournage, je l’ai fait à l’âge de 14 ans. J’ai été très vite plongée dans un monde d’adultes. J’étais un peu livrée à moi-même, même si mes parents étaient très présents…