Clem - Lucie Lucas et Agustin Galiana dévoilent une très bonne nouvelle (PHOTOS)

C’est parti pour la 9e saison de Clem ! Les acteurs de la série à succès de TF1 viennent en effet de débuter le tournage. Ce sont Agustin Galiana (Adrian) et Lucie Lucas (Clem) qui ont partagé cette excellente nouvelle avec leurs fans ce mardi 23 octobre. Les deux comédiens ont en effet posté plusieurs images sur leur compte Instagram, évoquant ainsi cette reprise.



La comédienne principale Lucie Lucas a publié une courte vidéo sur laquelle elle apparaît aux côtés d’Agustin Galiana, tous deux tenant dans les mains un clap. "Le tournage de Clem recommence !!! Pensées pour les absents mais grosse excitation également," a-t-elle ainsi écrit en guise de légende. L’actrice n’oublie pas de mentionner ses autres collègues de la série comme Elodie Fontan et Carole Richert. Mais elle a également une petite pensée pour Victoria Abril et Philippe Lellouche qui ont quitté la série à la fin de la saison 8. C’est en effet, sans doute à ces derniers que Lucie Lucas fait référence quand elle évoque les "absents".



Agustin Galiana, de son côté, a publié plusieurs photos pour annoncer en amont ce début de tournage. On l’y voit notamment avec le scénario du premier épisode de cette 9e saison dans les mains. Sur un cliché publié ce mardi, on le découvre également aux côtés de Lucie Lucas. "Clem saison 9, c’est parti," a-t-il simplement écrit en légende. Sur une dernière photo dévoilée sur sa story, on le retrouve au maquillage avec des feuilles du scénario avec son texte posées nonchalamment à côté des produits de beauté. "Au boulot ! #clem #tournage," a-t-il simplement écrit. On a hâte de découvrir le résultat !



