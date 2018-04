CLEM : Nouvel appartement, nouveau job... des changements en pagaille pour Clem !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Comme le dit si bien l’adage, « après la pluie, le beau temps ». Après avoir connu une année très difficile – Clem a appris que son ancien petit-ami, Jérôme l’avait trompée, sa maman est tombée en dépression –, il était temps pour la jeune femme de repartir à zéro. La maman de Valentin et Emma décide de prendre son indépendance. Et cela commence par se trouver son propre appartement. Plus question pour elle de vivre chez sa maman, qui à peine relevée de sa dépression, accueille Anouchka, la fille de Xavier, rentrée du Canada pour voir son papa. Clem veut s’assumer seule et subvenir elle-même aux besoins de sa famille. Esthéticienne de formation, elle rend sa blouse suite aux remarques incessantes de sa boss. Il est temps pour elle de trouver un nouveau travail, étant désormais une maman célibataire.



Nouveau job pour une nouvelle vie ?

Débrouillarde et jamais à cours de ressources, Clem décroche un nouveau job d’assistante dans une entreprise de produits cosmétiques bio. Un boulot prenant, qui est en totale opposition avec ce qu’elle a pu faire jusqu’à présent. Désormais, Clémentine va devoir apprendre à se lever tôt et mener ses projets à bien pour faire ses preuves. Mais, en mentant sur sa vie personnelle à sa boss Pauline, la jeune femme pourrait bien avoir du mal à jouer sur les deux tableaux. Tombée enceinte à 18 ans, Clem a décidé d'assumer sa grossesse jusqu’au bout. Parviendra-t-elle à maintenir le secret encore longtemps ?

Un petit-ami, oui mais...

Après avoir rompu avec Stéphane au début de la saison 8, la vie sentimentale de Clem est au point mort. La jeune femme qui ne veut plus s’engager dans des relations sérieuses, se laisse tenter par les histoires sans lendemain. Elle fait alors la connaissance de Léo lors d’une soirée spéciale « célibataires », orchestrée par sa maman à son restaurant, Claro que si. Après avoir passé la nuit ensemble, la jeune femme se rend à l’évidence : Léo n’est pas fait pour elle. Collant, gênant, enquiquinant, la jeune maman décide de couper les ponts avec son Roméo. Pour ce faire, elle décide d’embrasser son collègue, Baptiste devant Léo afin qu’il lâche l’affaire. Mission réussie...

