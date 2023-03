Clem : Retour sur les moments forts de l'épisode 5 en Gifs !

Ce soir, TF1 a diffusé le final de la saison 6 de Clem. Retour, en Gifs, sur un dernier épisode tout feu tout flamme !





Dimitri, le roi de la danse

Visiblement ravi d'être de retour, Dimitri s'est mis à effectuer une série d’acrobatie face à ses camarades de lycée. Beau gosse, danseur de break dance... Décidément, le demi-frère de Salomé a tout pour plaire. Et ce n'est pas Ethel qui dira le contraire.







Caro et Nathalie : un duel au sommet

Entre Caro et Nathalie, le torchon brûle. Evidemment, cette dernière n'est pas de retour pour rien. Prête à tout pour reconquérir son mari, la jeune femme ne compte pas en rester là. Agacée, Caro décide de prendre les devants en commençant par attraper le nounours de sa petite fille... Ça promet.







Caro et Nathalie : Round 2

Lors d'une après-midi cupcake entre filles, la maman d'Anouchka a décidé de faire irruption chez Caro. D'humeur joyeuse, cette dernière a décidé de lui coller un gâteau dans le nez. Une provocation qui a mis les nerfs de la maman de Salomé à vif et qui a provoqué les larmes de la fille de Xavier...











Moment romantique pour Clem et Jérôme

Enfin seuls ! Cela fait plusieurs semaines que Clem et Jérôme ne soufflent plus ! Entre les problèmes avec le bébé et le déménagement, difficile pour eux deux de se retrouver. Ils profitent d'un après-midi rien qu'à eux pour se retrouver et échanger des baisers passionnés.







Dimitri se retrouve avec sa maman et sa petite sœur

Heureux de retrouver sa petite sœur, Dimitri a initié cette dernière et sa maman à une danse endiablée dans le salon avant de passer à table en famille.







Dimitri et Ethel s'embrassent

Entre Dimitri et Ethel, c'est le début d'une grande histoire d'amour. En grand romantique, le demi-frère de Clem a convié la jeune fille au parc afin d'apprendre à se connaître. Très vite, le courant passe entre les deux protagonistes au point que les deux s'échangent des baisers passionnés.











Tchin !

Pour Caro, impossible de se marier sans passer une soirée avec ses trois enfants réunis. C'est pour cela que la future mariée a convié ses trois bambins à un dîner. L'occasion pour eux d'offrir à cette dernière un dernier cadeau de mariage. Émue aux larmes, cette dernière a décidé de trinquer à son mariage et au futur bébé d'Alyzée et Adrian.











Le mariage .... interrompu !

Tout le monde attendait le moment où Caro et Xavier allait se dire oui ! C'était sans compter sur l'arrivée de Nathalie, l'ex de Xavier ... Une arrivée qui les laisse tous perplexes ! A suivre ...







C'est sur ces images que se termine la sixième saison de Clem. Vous avez manqué ce dernier épisode ? N'hésitez pas à le visionner en Replay !