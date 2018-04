CLEM : Les retrouvailles émouvantes d’Adrian et son père, Antonio (VIDEO)

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Vava n’a pas eu la chance de connaître son père, Julien, décédé des suites d’un accident tragique en voiture le soir de Noël. Un déchirement pour Clem, qui a dû élever seule son enfant. Mais, en grandissant, Valentin commence à se poser des questions sur son géniteur. Des questions pertinentes et essentielles à la construction de l’enfant. Ces interrogations, Adrian aussi les partage. A 35 ans, le papa du petit Pablo se pose lui-aussi des questions sur ce père qu’il n’a jamais connu. Après de multiples crises inexpliquées, le bel espagnol saute le pas et demande à Caro de le retrouver afin qu’il puisse combler ce vide affectif qui le ronge.



Bien que réticente à l’idée de revoir celui qu’il l’a abandonnée, Caro accepte par amour pour son fils et elle finit par le retrouver. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’habite qu’à seulement quelques kilomètres de Cheynouville. Une aubaine pour celui qui cherchait son papa depuis tant d’années. En apprenant la nouvelle, Adrian est fou de joie, mais une terrible crise d’angoisse l’envahi. « Ça va trop vite pour moi maman », déclare-t-il à Caro qui l’emmène justement chez son père pour lui faire la surprise. Mais pour la maman de Clem, les retrouvailles doivent se faire pendant qu’il en est encore temps. Elle force donc son fils à rencontrer son père, qui est la solution à tous ses maux.

Submergé par l’émotion, Adrian serre son papa dans ses bras. Ces retrouvailles tendues au départ s’apaisent peu à peu. Antonio parvient à briser la glace et ce dernier est de plus en plus de son fils et de sa famille. Il fait la connaissance de son petit-fils et Alyzée, mais aussi de Clem, Salomé et tout le reste de la famille. Mais ce rapprochement n’est pas au goût de tout le monde. Très amoureux de sa femme, Xavier reste sur ses gardes et ne perçoit pas ces retrouvailles d’un bon œil. A-t-il eu tort ? Lors du réveillon, les soupçons se sont confirmés : Caroline a passé la nuit avec son ex-mari...

