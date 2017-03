Quand Clem retrouve Adrian et Hicham à une soirée...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La saison 7 de Clem a beau être terminée, les acteurs ne se perdent pas de vue pour autant. Mercredi 22 mars, Lucie Lucas a retrouvé Agustin Galiana, son demi-frère dans la série, mais aussi Kevin Elarbi. Les trois acteurs étaient les invités de la prestigieuse soirée des parfums Caron "Pour un homme vous feriez quoi ?" au Théâtre du Renard à Paris. Forcément, une photo s'imposait pour immortaliser les retrouvailles. Sur les réseaux sociaux, celui qui incarne Adrian n'a pas caché sa joie à l'idée de retrouver sa "deuxième famille" à Paris. "Le bonheur ! Retrouver la famille a la soirée "Pour un homme" de CARON au Théâtre Renard - Paris merci beaucoup!".

Le message était agrémenté d'un cliché sur lequel Lucie Lucas, Kevin Elarbi et Léa François font leur plus beau sourire. L'héroïne de Clem y est aussi allée de son commentaire. "Trop contente de retrouver mes frères de cœur de CLEM, Kevin Elarbi et Agustín Galiana pendant cette magnifique soirée Parfums Caron pour le lancement de son nouveau visuel réalisé par le très talentueux Ludovic Baron". Le post était accompagné de plusieurs selfies tous plus drôles les uns que les autres.

Clem saison 8, à quoi peut-on s'attendre ?

Après un mariage en grande pompe pour Alyzée et Adrian, Caro apprend que Salomé a pris un avion pour rejoindre Ben en Amérique du sud alors que sa maman lui avait formellement interdit de partir en Amérique sud seule... Comment appréhendera-t-elle la nouvelle ? De son côté, Clem a refait sa vie avec Stéphane. Malgré des débuts difficiles, l'équilibre est retrouvé au sein du couple, notamment avec la fille de ce dernier, qui a longtemps été un frein à leur histoire d'amour. Fraîchement mariés, Alyzée et Adrian savourent leur vie de couple. Après avoir mis au monde un petit Pablo, la jolie blonde acceptera-t-elle de pouponner à nouveau ?













Retrouvez la story de Clem avec les acteurs de la série