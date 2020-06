CLEM - Revoir l’intégralité de la saison 9 sur MYTF1

En exclusivité, MYTF1 vous propose de (re)découvrir la saison 9 de “Clem” diffusée sur TF1.

Si vous avez manqué le début…

Clem est victime d'un grave accident de voiture qui la plonge dans le coma. Lorsqu'elle se réveille, six ans plus tard, elle redécouvre alors ses enfants, Emma, âgée de neuf ans et Valentin, âgé, lui, de quinze ans. Son fils est devenu un adolescent, sa fille ne la reconnait pas et sa mère n’est pas à son chevet. Caro n'a pas survécu à l'accident de voiture.

Sortie de l’hôpital, Clem est bien décidée à reprendre le cours de sa vie. Mais retrouver sa place de mère risque de prendre plus de temps que prévu. Quant à Baptiste, il est de plus en plus distant... Lorsque Clem annonce sa décision de déménager, Emma sombre dans un inquiétant mutisme et Valentin, qui cache des activités illicites à sa mère, est insaisissable. Adrian et Alyzée traversent une phase difficile dans leur couple....

