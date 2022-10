Clem – Saison 6 : l’Espagnol Adrian arrive… mais qui est-il exactement ?

Vous l’avez vu dans la bande-annonce de la saison 6 de Clem diffusée il y a quelques jours sur MYTF1 : Adrian arrive… et il va faire exploser la série par ses révélations ! Focus sur l’acteur espagnol qui prête ses traits à ce personnage, le beau Agustin Galiana.

Qui est-il, ce bel hispanique ? Adrian, joué par Agustin Galiana, débarque dans la saison 6 de Clem, et son arrivée va chambouler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses…

Adrian, un nouveau-venu dans la vie de Clem… et surtout de Caro !

Vous êtes impatients de découvrir ce que la saison 6 de Clem va vous réserver, très prochainement sur TF1 ? On vous comprend, tant les premières images diffusées il y a quelques jours sur MYTF1 ont dévoilé quelques ficelles du scénario d’une nouvelle saison qui s’annonce folle ! Outre l’arrivée du nouvel enfant de Clem et Jérôme, on apprend aussi qu’Adrian, un beau et ténébreux Espagnol, arrive dans la série pour bouleverser tout sur son passage : Caro (et par effet domino son couple et sa famille), Clem et son foyer, mais pas que…

Agustin Galiana, un apollon aux talents multiples

Pour ceux et celles qui se posent la question (et nous savons que vous êtes nombreux et nombreuses…), Adrian est joué par Agustin Galiana, un acteur espagnol âgé de 37 ans, dont la carrière a déjà bien décollé de l’autre côté des Pyrénées et qui se lance en France avec notamment un rôle dans la série française Chefs. Mais également, sachez que le beau Agustin (dont voici ci-dessous trois merveilleux clichés tirés de son compte Instagram...) est un musicien et chanteur aguerri, ayant par exemple été nommé sous le nom de The Garbo dans la catégorie « Révélation de l’année » à la cérémonie « El disco del ano » organisée par la chaîne ibérique RTVE !









