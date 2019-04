Clem - La saison 7 avec Ryan Bensetti à revoir en exclusivité sur MYTF1 Premium

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Episode 1 - Dimi en danger (1/2)

Mariés, Caro et Xavier rentrent de leur voyage de noces et rencontrent le bébé d'Alyzée et Adrian. Du côté des adolescents, Salomé est en première alors que Dimitri, qui n'arrive pas à réussir sa prépa, décide de prendre des médicaments mais ne se doute pas qu'il met sa santé et même sa vie en danger... Clem, elle, n'en peut plus de vivre au Bernache, tout comme Valentin. De plus, ses relations avec Jérôme sont plus que mauvaises et rien ne va s'arranger lorsqu'Alice, l'ex de Jérôme, revient vivre à côté de la ferme.

Episode 2 - Dimi en danger (2/2)

Dimitri, qui s'en veut, décide de prendre des nouvelles d'Ethel, mais son père refuse de lui en donner. Dévasté, il arrête les cours, ce que Xavier n'apprécie guère. Comme il doit gagner sa vie, en attendant de savoir ce qu'il veut faire, il devient livreur de pizzas. Caro, quant à elle, essaye d'aider Marie-France pour l'organisation d'un mariage mais c'est loin d'être facile ! Clem, elle, en rentrant de Cheynouville, découvre que Jérôme les a installés chez ses parents sans lui demander son avis...



Episode 3 - Nous nous sommes tant aimés (1/2)

Clem, en découvrant que Jérôme la trompe avec Alice, prend la décision de le quitter et repart vivre à la coloc avec Emma et Valentin. Michel, lui, découvre que Marie-France le trompe avec le chef cuisinier Alex Giroin, celui-là même qui donne des cours à Caro qui a décidé de se lancer dans la cuisine.





Episode 4 - Nous nous sommes tant aimés (2/2)





Le divorce de Clem et Jérôme se prononce, alors qu'une véritable guerre se déclare entre les deux familles, car Jérôme a décidé de garder Emma avec lui. Clem va alors tout faire pour la récupérer et y parvient. Marie-France, elle, va devoir assumer les conséquences de sa relation extraconjugale avec Alex, car Michel commence à s'éloigner d'elle. Salomé, elle, tombe amoureuse de Ben, un collègue avec lequel Dimi avait sympathisé à la pizzeria, ce qui ne plaît guère à ce dernier !





Episode 5 - Hola papá (1/2)





José, le père de Caroline revient dans sa vie, alors qu’il l'avait trahie en la forçant à abandonner son fils, Adrian, une trentaine d'années auparavant. Caro tentera de lui redonner sa chance, malgré les difficultés que cela apportera dans sa vie, et celle de sa famille.









Episode 6 - Hola papá (2/2)





José, le père de Caroline a volé les économies de Dimitri pour jouer en ligne. Plus tard, la famille apprend que José est un joueur compulsif. Toute la famille essaie de se mobiliser pour l'aider. De son côté Caro arrivera-t-elle à mettre son histoire de côté pour l'aider ?





Episode 7 - Maman, où t’es ? (1/2)





Caroline est surmenée avec son nouveau travail et enchaîne les nuits blanches. Elle fait un burn-out et se fait même hospitaliser. Salomé, quant à elle, va se faire influencer par une nouvelle élève, au désespoir de ses amies Yasmine et Flavie qui ne la reconnaissent plus.





Episode 8 - Maman, où t’es ? (2/2)





Caroline est toujours hospitalisée. Aucun membre de la famille ne réussit à avoir de contact avec elle. À moins qu'Inès ait une idée pour sauver sa sœur ? Caro reprendra-t-elle une vie normale ou abandonnera-t-elle son affaire ?





Episode 9 - Ma belle-mère s’appelle Clem (1/2)





La cohabitation avec la fille de Stéphane ne se passe pas très bien pour Clem, car Charlotte lui mène la vie dure et fait toutes sortes de bêtises. Elle mène un double jeu aux yeux de son père qui, aveuglé par l'amour paternel, ne se doute de rien. Caroline découvre, quant à elle, les problèmes de Christophe, son ancien collègue quand elle faisait son stage chez Giroin. La vie est-elle aussi dramatique du côté de Adrian et Alyzée ?





Episode 10 - Ma belle-mère s’appelle Clem (2/2)





Charlotte s'en veut d'avoir tout fait pour séparer son père de Clem et accepte l'aide de celle-ci. Caro, de son côté, aide Christophe au maximum. Quant à Stéphane, il souhaite demander quelque chose de spécial à Clem.