CLEM : Salomé enceinte, pourquoi elle n’a pas gardé le bébé ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le verdict est tombé la semaine dernière : Salomé a appris qu’elle était enceinte de plusieurs semaines. Une nouvelle bouleversante pour la lycéenne, qui passe son bac à la fin de l’année. Après des moments de doute, d’angoisse, la sœur de Clem a choisi de ne pas garder le bébé, contrairement à son aînée qui a décidé de conserver le secret à sa famille pendant plusieurs semaines avant de se rendre à l’évidence, épuisée d’avoir à mentir à ses proches. Interrogée par Télé-Loisirs, Léa Lopez qui incarne la jeune Salomé à l’écran, se défend sur ce choix.

Pour la comédienne, le choix de ne pas garder le bébé est dû à un manque de maturité. « Elle choisit d'avorter parce qu'elle n'est pas prête, elle a plein de projets et de rêves. Ce n'est pas le moment pour elle. Elle respecte totalement le choix de sa sœur mais, elle, elle ne se sent pas prête. On ne sentait pas qu'elle avait 18 ans », avoue-t-elle au site internet. La jeune femme explique que le personnage de Salomé n’était pas prêt à sauter le pas à cause du contexte dans lequel elle évolue. « La première fois que j'ai lu le scénario, c'était un peu traité de manière trop adulte. On ne sentait pas qu'elle avait 18 ans. La question est la suivante : si j'avorte, est-ce que je tue quelqu'un ? On ne ressentait pas cette panique dans l'histoire », a-t-elle ajouté.

Et qui mieux que Clem, tombée enceinte alors qu'elle n'était qu'une adolescente, pour l'aiguiller vers son choix ? La fille de Caro peut également compter sur le soutien infaillible de son petit-ami afin de prendre sa décision. Sous la pression de sa mère, Salomé perd ses repères et commence à angoisser. Car avec son amoureux Ben, elle souhaite arpenter le globe, aider les personnes en difficulté. Bien sûr, elle rêverait de donner la vie, mais pas dans l'immédiat. Globe-trotteuse dans l'âme, elle sait que son avenir se trouve ailleurs. Un bébé, oui, mais pas maintenant.

Clem revient ce soir à 21h00 sur TF1 !