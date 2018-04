CLEM : Le secret inavouable d’Inès… (VIDEO)

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Inès est bipolaire. Une maladie contre laquelle elle se bat depuis des années. Quand Jean-Paul apprend que la jeune femme est très amoureuse de Stéphane, ce dernier la questionne : Est-il au courant de sa maladie et du lourd traitement imposé pour gérer ses pulsions ? Des questions qui restent sans réponses. Pour la jolie blonde, l’amour devrait l’aider à gérer ses sautes d'humeurs. Elle décide donc de couper court à son traitement, mais son attitude commence à se dégrader au fur et à mesure du temps. Achats compulsifs dans un magasin de jouets, excès de colère, hyperactivité... la jeune femme perd pied et devient incontrôlable.



Après avoir rompu avec Stéphane, dû à son humeur changeante, Inès disparaît de la circulation. Une situation préoccupante pour la famille Boissier, au courant de la lourde maladie d’Inès, mais surtout des conséquences désastreuses qu'elle peut engendrer. Aidée de son père, Salomé décide d’arpenter les rues de Chenyouville afin de retrouver Inès qui pourrait se retrouver en danger. Et ils n’ont pas eu tort. Après avoir semé la pagaille dans un bar du quartier, la jeune femme agresse un homme sur la place publique.

Jean-Paul intervient et arrive difficilement à maîtriser son ex belle-sœur. Rongé par la culpabilité, Stéphane prend Inès sous son aile. Il s’excuse et propose à la jolie blonde de repartir à zéro. Et quoi de mieux qu’un séjour en famille à la montagne pour faire table rase du passé et se vider la tête ?

Clem revient ce soir à 21h00 sur TF1 !