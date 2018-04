CLEM : Valentin et Clem en deuil... (VIDEO)

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Valentin grandit et se pose de plus en plus de questions sur son papa. Pour l’aider à se construire, Clem propose à son fils de se recueillir sur la tombe de son papa, décédé.

Souvenez-vous, c’est dans la saison 5 de la saison que Clem et sa belle-famille apprenaient la mort de Julien, interprété par Mathieu Spinosi disparu dans un accident de voiture alors qu'il se rendait dans la maison de campagne familiale pour fêter Noël auprès des siens, et notamment de son petit Valentin. En grandissant, le petit garçon commence à sa poser des questions sur son géniteur. « Il est mort de quoi papa ? », demande le blondinet à sa maman qui n’est pas très à l’aise pour lui expliquer. Afin de montrer à sa maman qu’il veut obtenir des réponses à ses questions, il commence à piquer des colères, allant même jusqu’à se cogner la tête à l'école et finir aux urgences.

La situation devient ingérable pour Clémentine qui finit par lui dire la vérité sur celui qu’elle a aimée toutes ces années. Réceptif face aux explications de sa maman, Valentin souhaite désormais « rendre visite » à celui qu’il n’a que très peu connu. Clem décide donc d’emmener son fils au cimetière en compagnie de ses grands-parents, Marie-France et Michel mais aussi Caroline. Après avoir déposé un bouquet de fleurs sur la tombe en marbre de son père, Vava se met à lire la rédaction qu’il devait rendre à l’école. « Mon papa est une étoile filante, il était fort et courageux comme ma grand-mère. Mon papa est très fort, mais ma maman aussi. Elle s’occupe de moi et ma petite sœur tout seule. Je suis sûr que mon papa est très fière d’elle. Et moi, quand je serai grand, j’essaierai d’être aussi fort et courageux que ma mère, parce que ma maman, c’est une super-héroïne », admet-il.

Face à ces mots, Clem ne peut contenir ses larmes. Des années après la mort de Julien, son premier amour, rien n’a changé. Comment faire le deuil d’une personne à laquelle on était très attaché ? Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à commenter cette séquence, qui a rappelé aux aficionados de la série, le passé amoureux de Clem avec Julien. « Vava est trop mimi, ça me rappelle trop les premières saisons où Clem était avec Julien », écrit un internaute. « J’ai tellement pleuré pendant cette séquence, magnifique », écrit une autre.

Clem revient ce soir avec deux épisodes inédits à 21h00 sur TF1 !